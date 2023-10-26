Количество киберпреступлений в Казахстане составило более 15,5 тысяч

С начала года эксперты зарегистрировали по стране более 15,5 тысяч киберпреступлений, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Об этом заявили на международной конференции посвященной борьбе с киберпреступностью. Эксперты говорят, схемы по которым работают мошенники постоянно меняются, поэтому очень важно бороться с проблемой сообща с другими странами.

Жандос Суюнбай, начальник Центра по борьбе с киберпреступностью ДКП МВД РК:

«Мы сейчас совместно с зарубежными экспертами боремся с этими видами преступности. В нашей стране есть специализированное подразделение – Центр по борьбе с киберпреступностью. Сейчас самый распространенный вид тот, где представляются сотрудниками банка. В прошлом году при проведении специальной операции, мы выявили местонахождение колл-центра, который совершал звонки и обманывал наших граждан. Там не только наши, но и зарубежные. Совместно с Национальной полицией Украины, мы провели спецоперацию: выехали прямо на место (Днепропетровская область), и совместными усилиями нейтрализовали такой колл-центр».