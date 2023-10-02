Новую концепцию развития туризма разрабатывают в Шымкенте. Сейчас идёт подготовка экспертных предложений.

Для развития внутреннего туризма в мегаполисе есть большой потенциал, отметили в профильном управлении, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар 24.

Приток желающих отдохнуть на юге Казахстана ежегодно растёт. По итогам полугода город посетили 215 тысяч туристов. Направлению планируют придать новый импульс за счет инвесторов. В первую очередь речь идёт о развитии современной инфраструктуры для отдыха.

Азамат Нуримбетов, руководитель отдела развития туризма г.Шымкента:

«До конца года у нас будет план, то есть видение – как развивать туризм в 24 году, 25 году и так далее. Почему мы это говорим, потому что сейчас республика, точнее министерство создает очень хорошие условия для самих инвесторов, предпринимателей, которые работают в туризме».

Специалисты уверены, Шымкенту нужны новые пятизвездочные и четырёх звёздочные гостиницы, объекты придорожного сервиса. Людям, готовым вкладывать в туристическую отрасль государство тоже идёт навстречу.

Особое внимание, по словам представителей турбизнеса, также следует обратить на подготовку англоязычных экскурсоводов. Таких специалистов в миллионом городе можно пересчитать по пальцам. Задействовать весь туристический потенциал страны поручил глава государства в ходе ежегодного Послания. Он дал поручения, реализовать в сфере туризма прорывные проекты. Пока же, по словам президента, в этой важной отрасли нет значимых успехов.

Ислам Каланов, гид:

«Необходимо сделать дешевые рейсы, как можно больше лоукостеров, которые бы летали из Шымкента, из Алматы и других городов в страны ближнего востока, в Европу. В этом случае тогда, я уверен, туристов у нас будет гораздо больше».