Нужно ли заклеивать камеру телефона и компьютера в целях безопасности?

Как не потерять свои данные, просто работая за компьютером или пользуясь смартфоном? Мошенники все чаще подключаются к устройствам казахстанцев, их камерам и микрофонам, и воруют личную информацию.

Александр Гринцов проводит за компьютером большую часть своего дня, порядка 10 часов. Мужчина не понаслышке знает о том, как защитить себя от мошенников. Правда, камеры на своих устройствах не заклеивает.

«Не захожу на посторонние сайты, посторонние ссылки какие-то и не пользуюсь непроверенными программами. Я в принципе не вижу смысла заклеивать камеры на ноутбуках и вебках», — говорит Александр Гринцов, житель г. Шымкента.

Эксперты по кибербезопасности говорят, многие казахстанцы действительно заклеивают камеры на своих устройствах. Для этого даже есть специальные шторки, которые продаются в магазинах. Правда, это далеко не гарантия анонимности. Даже если вас будет не видно, мошенники могут подключиться к аудиоустройствам и записать ваш приватный разговор, который не должен попасть в третьи руки или просто завладеть голосом. Эти данные можно использовать как для шантажа так и для мошенничества.

«Получив нашу биометрическую информацию будь то видео, голос или фото, мошенники использовать чтобы создать нашего цифрового двойника и дальше уже от нашего имени выходить к другим людям в месенджерах, в социальных сетях и представляясь нами, вымогать деньги, просить логин, пароли, открыть ссылки», — говорит Евгений Питолин, эксперт в области кибербезопасности.

Таким же способом мошенники могут получить данные по телефону, используя голос человека или, например, фото или видео во время звонка, сетуя на плохую связь. И хорошо, если это будут просто коллеги, а не цифровая копия директора, который позвонил своему бухгалтеру и сказал перевести крупную сумму денег. Для того чтобы сохранить приватность, эксперт рекомендует установить специальные программы, которые блокируют камеру и микрофон.

Кроме того специалисты рекомендуют не доверять непроверенным сайтам, и не давать им использовать свои изображения. Такое часто бывает, например, в онлайн-тестах «на кого вы похожи». А еще минимизировать использование аудиосообщений, которыми мы частенько заменяем текст.