Пенсионерку обнаружили мертвой в собственной квартире

В запертой квартире спасатели нашли пенсионерку без признаков жизни в Шымкенте, передает OTYRAR.

Вызов поступил на номер «112». Спасатели вскрыли дверь.

По улице Володарского в одной из квартир 85-летняя бабушка не отвечала на звонки и не открывала дверь.

Родственники вызвали спасателей взломали дверь.

Когда спасатели вошли внутрь они обнаружили тело женщины. Она скончалась. Следов насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было.

По предварительным данным она скончалась от естественных причин. Точную причину смерти установят полицейские.