Руководитель управления строительства М. Баимбетов покинул пост

В акимате Шымкента продолжаются кадровые перестановки. Освобожден от должности руководитель управления строительства Мадияр Баимбетов, передает OTYRAR.

Об этом лично рассказал экс-глава ведомства. Причины внезапного ухода 36-летний Мадияр Баимбетов раскрывать не стал, правда подчеркнул, что уволился по собственному желанию. Сейчас временным исполняющим обязанности руководителя управления строительства назначен заместитель Баимбетова — Даулет Ажибаев.

Справочно: Мадияр Баимбетов родился в 1987 году в Казыгуртском районе. На государственной службе — около 14 лет. Свой карьерный путь начинал в отделе строительства Байдибекского района. В этой же сфере он проработал в Жамбылской области, затем в Шымкенте. Далее был заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог в Туркестане и в южном мегаполисе. В августе 2022 года был назначен руководителем управления строительства Шымкента.