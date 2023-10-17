Токаев встретился со своим учителем в Китае

В ходе своего официального визита в Китае, где Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си-Цзиньпинем по ряду важных вопросов, глава государства встретился со своим учителем.

На сайте Акорды появились кадры теплой встречи профессора Лю Шициня с Касым-Жомартом Токаевым спустя 40 лет.

«Мне очень приятно спустя 40 лет вновь оказаться в стенах моего университета и встретить Вас в добром здравии. Хочу особо отметить Ваше трудолюбие, стойкость и бодрость духа. Знания, которыми Вы делились со своими учениками, бесценны. Все это подтверждает Ваш профессионализм, усердие и любовь к своему делу. Я знаю, что Вы находитесь на заслуженном отдыхе. Несмотря на это, Вы продолжаете участвовать в общественной жизни университета и вносите большой вклад в развитие межкультурных связей», – заметил Глава государства.

После беседы Главе государства показали архивные документы о его учебе в университете.