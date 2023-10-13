В Шымкенте выросла заболеваемость корью

Санврачи бьют тревогу: в Шымкенте растет заболеваемость корью. Если в прошлом году в городе не было зарегистрировано ни одного случая, то в этом году с симптомами острой вирусной инфекционной болезни к врачам обратились 2 749 пациентов.

Большинство заболевших — дети, более 2000 из них не были вакцинированы. Родители «антиваксеры» категорически против любых прививок вообще, тем более детям.

Инна Глазебная, руководитель отдела управления здравоохранения г. Шымкента: «Мы знаем, что предыдущие годы ковида, и в связи с ограничением плановой вакцинации, привили к тому, что иммунная прослойка населения снизилась и появился риск распространения этой болезни. Корь — это инфекционное острое заболевание, которое очень опасно своими осложнениями и для мальчиков, и для девочек — это и воспаление бронхолегочной системы, пневмонии, воспаление головного мозга, отиты, которые могут привести к глухоте, поражение глаз. Поэтому очень важно вакцинировать детей своевременно».

В основном родители несовершеннолетних отказываются от плановой вакцинации из-за страха побочных действий прививки или по религиозным мотивам. Священнослужители призывают не опираться на религию, оправдывая отказ от вакцинации. Говорят, прививки не противоречат воле Всевышнего ни в исламе, ни в православии.

Александр Могилевский, протоиерей «Свято-Никольского кафедрального собора» г. Шымкента: «Вопрос вакцинации — это не религиозный вопрос, а медицинский. Церковь не против вакцинации от кори. Мы за то, чтобы вакцинация была качественной и эффективной, за то, чтобы медицинские услуги были оказаны в полной мере и должным образом. Именно благодаря вакцинации мы победили такую страшную болезнь как полиомиелит».

Сегодня коварный диагноз подтвердился у 156 школьников и 517 детей в дошкольных учреждениях. Врачи напоминают, чтобы предотвратить распространение инфекции и карантинные ограничения, необходимо сделать прививку. Первую — в 12 месяцев, вторую в шестилетнем возрасте.