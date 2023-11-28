137 кг опасного зелья: крупная партия наркотиков изъята в Шымкенте

Крупную партию накротиков обнаружили полицейские Шымкента. С начала года зарегистрировали 506 уголовных правонарушений, связанных со смертельным ядом, передает OTYRAR.

Из незаконного оборота изъято 137 килограммов запрещенных веществ, в том числе 15 килограммов «синтетики». Как выяснилось, в криминальный бизнес организаторы вовлекают чаще всего молодежь до 30 лет. Распространяют смертельный яд, в основном всего, через интернет. В департаменте полиции просят не реагировать на объявления в соцсетях и мессенджерах, предлагающие легкую работу с высокой зарплатой. Под видом таких заманчивых предложений злоумышленники размещают объявления о найме наркозакладчиков.

Арман Бейсенбаев, заместитель начальника ДП г. Шымкента:

«Около 40 фактов сбыта наркотиков зафиксировано через интернет-ресурсы. 80% людей привлеченных к уголовной ответственности — это молодежь. Наша молодежь не понимает, что это преступление. Организаторы преступления говорят, что нужно работать только несколько часов в день и заманивают высокой зарплатой. В день обещают платить от 30 до 50 тысяч тенге. В конечном итоге все эти люди привлекаются к уголовной ответственности. За сбыт наркотиков предусмотрено наказание от десяти лет лишения свободы. А реализация наркотиков в образовательных учреждениях может привести к пожизненному заключению».

О том, что детей и подростков вовлекают в незаконный оборот запрещенных веществ в Казахстане говорили и в министерстве внутренних дел. Три года назад было задержано 15 подростков, пять из них пытались сбыть наркотики. В 2021 году было зарегистрировано 26 фактов, а число сбытов увеличилось до 10. В прошлом году — цифры возросли до 25. В этом году в сферу уголовного производства оказались вовлечены уже 29 несовершеннолетних, из них 13 учащихся колледжей, три студента вузов и шесть школьников.

К слову, нередко подростки, которые оказываются втянуты в незаконный оборот наркотиков, сами становятся наркозависимыми. Еще в начале года в МВД обсуждали, что в Казахстане могут ввести скрининг для выявления наркозависимых на ранней стадии. До сих пор проект находится на стадии рассмотрения. Врачи-наркологи говорят, все чаще зависимыми становятся молодые люди. При этом увеличивается спрос не только на «синтетику». Масштабный характер принимает и аптечная наркомания.