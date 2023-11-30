Что должен знать каждый налогоплательщик

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента продолжает разъяснительную работу об изменении в Налоговый кодекс, своевременной уплате земельного, имущественного и транспортного налогов.

Физическим и юридическим лицам напоминают о сроках сдачи налоговой отчетности и о налоговых обязательствах.

Во исполнение поручения руководителя Департамента государственных доходов Шымкента, в целях своевременного и качественного доведения услуг органов государственных доходов до налогоплательщиков, разработана «Дорожная карта».

Утвержден план мероприятий. Налогоплательщикам направляется информация через СМС и интернет-платформы по налоговому законодательству и внесённым изменениям в Налоговый кодекс, налоговым обязательствам, сдаче налоговой отчетности, срокам уплаты налогов

Бакыт Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Также проводится работа с выездом в Палату предпринимателей «Атамекен», проводятся День открытых дверей. Фискальщики разъясняют начинающим предпринимателям налоговые законодательства, рассказывают о налоговых режимах, и сроках уплаты налогов».

Налоговое законодательство горожанам разъясняют на рынках, в крупных торговых точках.Специалисты на постоянной основе проводят разъяснительную работу в Центрах обслуживания населения по вопросам банкротства физических лиц, о сроках и порядке уплаты имущественных, земельных налогов. Кроме того, через прямой эфир ведется работа по разъяснению налогоплательщикам налоговых норм.

Бакыт Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«С центром технического обслуживания заключен меморандум. Совместно с специалистами центра организовываются круглые столы, проводится разъяснительная работа по применению контрольно-кассовых машин . Также на постоянной основе ведется разъяснительная работа в печатных изданиях , радио, телевидению».

Управление государственных доходов призывает налогоплательщиков, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и государственных служащих своевременно сдавать налоговую отчетность, декларации.