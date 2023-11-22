К природному газу подключили еще четыре села в Туркестанской области

Еще четыре села в Туркестанской области подключены к природному газу. Теперь Толебийский район на 100% обеспечен голубым топливом. Протяженность нового газопровода к сёлам составляет более 65 километров. Установлены также три газорегуляторных пункта. Проделали это вопреки сложному ландшафту.

В доме Алтынай Кудайбергеновой сегодня словно новоселье. Хозяйка с удовольствием зажигает конфорку и собирает к столу гостей.

«Зима у нас очень суровая. Спасались только дровами и углём. Еду там готовили, обогревались. С сегодняшнего дня в моём доме есть природный газ. Теперь намного легче будет», — говорит Алтынай Кудайбергенова, жительница села Каскасу.

Густонаселенная Туркестанская область стала одной из лидирующих по темпам роста газификации. На сегодня 57% сёл имеют доступ к природному газу.

«Самый маленький населенный пункт – это Жанакуш, Зертаского сельского округа, 216 человек проживает, он уже газифицирован», — говорит Лесбек Серикбаев, заместитель акима Толебийского района.

В настоящее время в Туркестанском районе проводится ремонт административно-бытовых зданий всех 12 газовых хозяйств. До конца года работы завершат. Все для удобства потребителей.