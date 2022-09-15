Тариф на тепло в Шымкенте останется прежним

Об этом стало известно в ходе пресс-тура, организованного Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Шымкенту совместно с АО «3-Энергоорталык».

Специалисты АО «3-Энергоорталык», оказывающие услуги по производству тепловой энергии в Шымкенте, знакомят с ходом выполнения инвестиционной программы по модернизации и ремонту станционного оборудования. Помимо представителей СМИ, участие принимают и активисты общественного объединения по защите прав потребителей.

Жансерик Ерботаев, главный инженер АО «3-Энергоорталык»:

«Общая сумма инвестиционной программы на 2022-2026 гг. составляет 971,9 млн тенге, в том числе на 2022 год-188,3 млн тенге и 588 млн тенге на ремонт изношенного оборудования».

Шымкентская ТЭЦ была построена в 1973 году, а запущена через семь лет. За 42 года оборудование износилось. Три бойлера последний раз ремонтировали в 2007-ом году. Поэтому в инвестпрограмме на капитальный ремонт теплонагревателей заложили 101,5 миллиона тенге. Капитально отремонтируют КПП 4- ступени котлоагрегата на ст. №1. На это предусмотрено свыше 65 млн.

Айсулу Алибекова, заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Шымкент:

«Департаментом были утверждены предельные тарифы для ГКП «Куатжылуорталык-3» на 2022-2026 годы, с ежегодным ростом статей затрат на уровень инфляции. Однако, в связи с ведением моратория ГКП «Куатжылуорталык-3» снизил тарифы для населения до конца 2022 года. Соответственно до конца 2022 года роста тарифа для населения по тепловой энергии не ожидается. Кроме этого, в связи с передачей тепловых сетей (11км) АО «3-Энергоорталык» на баланс ГКП «Куатжылуорталык-3» Департаментом пересмотрены показатели тарифной сметы на производство тепловой энергии АО «3-Энергоорталык». В результате тариф снизился с 4499,15 тенге за Гкал до 4391,76 тенге Гкал, либо на 2,4%. В связи со снижением тарифа АО «3-Энергоорталык» на производство тепловой энергии Департаментом снижены тарифы для ГКП «Куатжылуорталык-3» для производства, передачи, распределение и снабжение тепловой энергии 1,69%. Сниженные тарифы введутся в действие с 01.01.2023 года».

Цель инвестиционной программы на 2022- 26-ой годы — обеспечить безаварийный отопительный сезон, снизить износ основного оборудования на 8 процентов, расхода воды и сохранить возможности увеличения выработки тепла при расширении зоны обслуживания. Главное -повысить надежность основного оборудования. Общественники говорят, будут контролировать выполнение монополистами этих требований.

Бегимкул Тулентаев, председатель защиты прав потребителей «Әділет»:

«С учетом жалоб населения, нормативы должны быть рассчитаны не в пользу монополистов, а в пользу потребителей. На общественных слушаниях по тарифу, мы выносим свои предложения от имени потребителей. Надеемся ,что в предстоящий отопительный сезон не будет нареканий на работу «3-Энергоорталык»».

Руководство АО «3-Энергорталык» заверило, что приложит все усилия для модернизации станционного оборудования, поддержания котлов и турбин в технически исправном состоянии.