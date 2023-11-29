В Казахстане изменили правила распределения мест в общежитиях вузов

Студентка третьего курса, Маргарита Утеген учится на гранте по специальности архитектура и строительство. Поступать в шымкентский ВУЗ девушка приехала из Туркестанской области и без проблем получила место в общежитии.

«Я живу в общежитии уже третий год, проблем не было. Меня сразу заселили, мне все нравится», — говорит Маргарита Утеген, студентка.

Распределять места в общежитиях Казахстана теперь будут по-новому. Изменения коснулись студентов. Если раньше дети оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия находились во второй категории по распределению, после внесения изменений, эту категорию внесли в приоритетную, первую категорию. Кроме того, некоторым студентам, проживающим в общежитиях, будут оказывать ежемесячную социальную помощь.

«Дети сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, при проживании в общежитиях вуза, инвалиды первой- второй группы или инвалиды с детства, для них предусмотрена компенсация не превышающая 29 месячных расчетных показателей, то есть 100 050 тенге год», — говорит Акерке Абылайхан заместитель председателя комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК.

Проблемы с расселением в общежития в Казахстане возникают ежегодно. Мест для всех, особенно в крупных городах страны, не хватает. Студентов становится все больше, общежития строить не успевают. В этом году для студентов даже сняли хостелы. По словам общественницы, Гульнар Умаровой, стране нужна новая программа обеспечения жильем студентов, которая бы решила сразу две проблемы, а не одну.

«Нужно делать программы для того чтобы студенты могли как арендное жилье сначала, а затем могли это жилье выкупить. Для того чтобы специалисты оставались в тех регионах, или же программы для молодых специалистов после окончания», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

По данным министерства просвещения, в этом году в стране построили 6 общежитий, до конца года в эксплуатацию в разных городах введут еще столько же студенческих домов.