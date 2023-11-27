Жителей Шымкента проверили на отзывчивость и нетерпимость к насилию, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Активисты молодёжного крыла «Жастар рухы» провели в мегаполисе социальный эксперимент. Для этого они специально выбрали многолюдное место – городской Арбат. Там были выставлены камеры, которые должны были запечатлеть, как отреагируют шымкентцы, увидев, что молодой человек проявляет агрессию в отношении девушки.

Пара реалистично сорилась на глазах прохожих. Ситуация выдуманная, но эмоции оказались настоящими. Эксперимент проводили около одного часа. Результаты оказались неожиданными: кто-то прошёл мимо, даже не обратив внимания, но были и те, кто вмешался и заступился за девушку. Видео эксперимента будет опубликовано в социальных сетях. По информации активистов, подобные социальные эксперименты провели и в других регионах Казахстана.

«Сегодняшний эксперимент я ожидал, что наши горожане воспримут без насилия, чтобы защитить женщину. В итоге были те, которые хотели помочь, но в основном горожане не откликнулись», — говорит Абай Сырлыбаев, консультант филиала молодежного крыла «Жастар рухы» партии Amanat.