«Богатство Шымкента- его народ». Г. Сыздыкбеков впервые выступает на брифинге СЦК

Три месяца прошло со дня назначения Габита Сыздыкбекова на пост акима третьего мегаполиса страны. И сегодня, 7 декабря, он впервые выступает в столице на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Глава Шымкента расскажет журналистам о социально-экономическом развитии города и планах на ближайшие годы. Начался брифинг традиционно с отчета спикера. Габит Сыздыкбеков в первую очередь подчеркнул, что ключевую роль в развитии города играет именно народ Шымкента — гостеприимный и трудолюбивый.

«Главное богатство Шымкента-его народ, его гостеприимный нрав и трудолюбие. Благодаря этому наш город процветает и развивается. Сегодня я, как аким Шымкента, впервые выступаю на брифинге СЦК. Как вы знаете, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил улучшить социально-экономическое положение региона и создать благоприятную среду для горожан. Этим мы и занимаемся«, — подчеркнул Габит Сыздыкбеков.

После вступления Габит Сыздыкбеков коротко остановился на итогах года. Так за 10 месяцев объем привлеченных инвестиций увеличился на 22%, количество введенного в эксплуатацию жилья на 15%, объем розничной торговли на 19%, объем промышленной продукции на 17%. В целом, по словам градоначальника, к концу года планируется увеличить темпы роста экономики на 4, 2 процента.