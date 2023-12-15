Многодетного отца избили до смерти в Шымкенте: вдова не согласна с приговором

В Шымкенте завершился громкий судебный процесс по делу о жестоком убийстве 39-летнего Толкына Абдурахманова.

На скамье подсудимых оказался 20-летний парень. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

Приговором суда он проведет в колонии 8 лет. Свою вину осужденный полностью признал и раскаялся. Супруга погибшего в свою очередь с вердиктом представителя Фемиды не согласна. По ее словам, к ответственности должны были привлечь всех участников инцидента, а их, как говорит вдова, было четверо.

Алтынай Айткулова, супруга погибшего: «На видео всё хорошо видно. Там было 4 человека и все они избивали его. Также на месте были 2 девочки, они просто наблюдали за этим, они не вызвали скорую и даже не попросили о помощи. Все были вместе и знали друг друга. Трое парней избежали наказания. Все они угрожали осужденному, мол если признаешься, то получишь небольшой срок. Я до конца надеялась, что все участники инцидента получат срок. Пусть выплатят материальный ущерб, я осталась без кормильца с пятью детьми на улице, мне негде жить!»

Шокирующее преступление произошло 9 сентября этого года. Школьники и двое взрослых мужчин до смерти избили отца пятерых детей. Издевательства зафиксировала камера наблюдения. На видео двое несовершеннолетних начинают драку, после удары наносят уже четверо. Почему виновным признали только одного из них, предстоит разобраться районному прокурору. Он проверит законность постановления следователя Абайского районного отдела.

Айнель Оракбаева, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента: «В соответствии с 344-405 статьей суд выносит частное постановление. Пусть дело передадут прокурору Абайского района для юридической оценки и проверят прекращение уголовного преследования в отношении Асекей Бекарыс Нурланулы и Асетбай Султан Ерболулы, которые проходили по данному делу в качестве свидетелей. Решение прокурора должно быть сообщено судье в течение 1 месяца».