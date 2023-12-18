Обрушение дворца «Фосфорника»: найдено тело молодого человека

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек дал комментарий по поводу обрушения во дворце «Фосфорника», передает OTYRAR.

По его словам трагедия произошла на 3 этаже здания. Молодой парень находился внутри, когда на него обрушилась крыша.

«Обрушение произошло примерно в 20:00. ДЧС и другие органы провели необходимые мероприятия. Молодые люди часто тут ходят, недавно здесь проходили съемки сериала. Снимают разные видео»,-рассказал Сарсен Куранбек, заместитель акима г.Шымкент.

Напомним, долгие годы дворец принадлежал опальному бизнесмену Тохтару Тулешеву. После долгих и тяжелых судебных разбирательств здание официально передали на баланс государства 13 ноября 2023 года. Его состояние находилось в плачевном состоянии. Отсутствовали часть потолочных перекрытий и были срезаны металлы.

Аким города Габит Сыздыкбеков ранее говорил о том, что в дальнейшем здание будет реконструировано в многофункциональный дворец молодежи с благоустройством территории.

Сейчас специалистам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.