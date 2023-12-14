Оперштаб развернут в ситуационном центре из-за буранов в Туркестанской и Жамбылской областях

Председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин сообщил о функционировании оперштабов в ситуационных центрах, передает OTYRAR.

Из-за сильного бурана в Туркестанской и Жамбылской областях, растет количество заблудившихся людей. В основном это водители и пассажиры легковых автомобилей и большегрузов.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Туркестанской области, им удается спасти людей оказавшихся в плену у непогоды.

Спасатели напоминают водителям о том, что при данных метеоусловиях следует воздержаться от поездок на дальние расстояния. Полную информацию о состоянии дорог можно узнать в мобильном приложении «Дармен».