Ряд дорог в Туркестанской области закрыты из-за непогоды

Об этом сообщают сотрудники ДЧС Туркестанской области, передает OTYRAR.

Из-за порывистого ветра, который начался 12 декабря в Байдибекском и Тулькубасском районах,

закрыты дороги в направлении Западный Китай -Западная Европа, Кошкарата-Жарыкбас-Бирлик, Шаян-Агыбет-Шакпак, Коксаек-Аксу-Мынбулак.

Спасатели Туркестанской области вызволили заблудившихся на дороге пассажиров нескольких легковых автомобилей, а также оказали помощь водителям большегрузных грузовиков.

ДЧС Туркестанской области напоминает: В непогоду и в темное время суток рекомендуется не выезжать в труднодоступную местность.

Информацию о состоянии дорог можно узнавать в мобильном приложении «Дармен».