Уже через 4 года в Казахстане начнут проверять доходы физических лиц

Таксисты и продавцы в магазинах у дома, которые не открыли ИП и не попадают в третий этап всеобщего декларирования, будут отчитываться о доходах в 2026 году.

Об этом рассказали в комитете госдоходов. В третий этап входят индивидуальные предприниматели, учредители, руководители-участники юрлица и их супруги.

Проверять доходы физлиц начнут в 2027 году, после того как будут получены данные о декларации. При этом некоторые экономисты считают декларирование нецелесообразным. Говорят с внедрением цифровизации оно станет несостребованным.

«Нацбанк хочет уже в 25 году внедрить цифровую валюту тенге, есть ли смысл декларирования если мы в будущем перейдем на цифровую валюту тенге? Наличных денег не будет и все это дистанционно можно будет проконтролировать? Зачем декларирование если не будет теневой экономики», — говорит Арман Байганов, экономист.

Сейчас таксистов, чтобы они могли работать с таксопарками, обязуют открывать ИП, а значит водителям-предпринимателям придется сдавать декларацию уже в следующем году. Шакиржан Абдиев зарабатывает на жизнь частным извозом, мужчина говорит, открывать ИП невыгодно, ведь многие работают всего по несколько часов в день, подрабатывая после основной работы.

«Насчет декларации, начнет налогов, многие не понимают, простой народ не понимает. Когда мы платим таксопаркам там все понятно видно, здесь надо задуматься что-то не то. Некоторые люди даже работают в госслужбах, в акиматах по вечерам тоже таксуют, почему у людей семья и нужны деньги», — говорит Шакиржан Абдиев водитель.

Правда, возможно уже со следующего года открывать ИП таксистам будет необязательно. В минтранспорта планируют внести изменения в закон «об автомобильном транспорте», позволяющие гражданам легально таксовать, не открывая ИП.

Водителям нужно будет обратиться в городском акимат с просьбой включить их в реестр местных таксистов. А значит и декларацию как физлицам им нужно будет сдавать только в 2026 году.