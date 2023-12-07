«Уже оштрафовали 13 юр.лиц». Аким Шымкента о борьбе с загрязнением воздуха

На брифинге Службы центральных коммуникаций аким Шымкента Габит Сыздыкбеков рассказал, как в городе борются с загрязнением воздуха.

«В Шымкенте некоторые предприятия очень сильно загрязняют окружающую среду. Например, цементный завод. Люди, живущие рядом жалуются«, — говорит журналист и спрашивает, почему, мол, почему акимат не может найти управу на предпринимателей.

В ответ на вопрос журналиста Габит Сыздыкбеков отметил, что в городе функционирует рабочая группа, которая контролирует и занимается выявлением фактов загрязнения воздуха.

«Рабочая группа контролирует заводы и фабрики на уровень загрязнения. Мы уже оштрафовали 13 юридических лиц, и в этом направлении работа будет продолжаться. Мы сейчас хотим решить вопрос, чтобы все заводы установили в добровольном порядке специальные фильтры, которые будут противодействовать выделению вредных выбросов в атмосферу», — сказал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Напомним, ранее по поводу уровня загрязнения воздуха высказались в профильном ведомстве (управление контроля и качества городской среды), заявив о строжайшем контроле всех крупных предприятий Шымкента с 2025 года.

«С 2025 года устанавливается автоматическая система мониторинга, датчики. Все предприятия первой категории должны установить. Это проект Минэкологии. Все данные будут автоматически пересылаться в министерство. У каждого предприятия есть свой разрешенный лимит вредных выбросов, и в случае его превышения будут налагаться штрафные санкции. То есть таким образом мы будем контролировать загрязнения в режиме реального времени», — говорила ранее специалист управления контроля и качества городской среды.