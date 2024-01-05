43 школы за счет изъятых у коррупционеров деньги построили в Казахстане

В Казахстане открылись 43 школы, построенные на средства, изъятые у коррупционеров по итогам 2023 года.

Тем самым в стране решился вопрос трёх аварийных и 13 трёхсменных школ. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.

В результате ввода новых объектов образования в регионах появилось еще 54,4 тыс. новых ученических мест.

Большинство из них расположены в Алматинской и Туркестанской областях – по 8 школ, а также в столице – 10 школ.

Всего за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест.

Общая сумма проектов составила более 96 млрд тенге. Средства уже поступили на счета местных исполнительных органов.

В целом, за время существования фонда поступило более 150 млрд тенге.

Они направляются на реконструкцию школ, пристроек и интернатов, а также для решения вопросов трехсменного обучения, проблем аварийных школ и устранения дефицита ученических мест.