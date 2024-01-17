История шымкентской «Просто Марии». Как из нуля построить бизнес

На долю хрупких женских плеч ложится множество испытаний, об этом пишут книги, стихи и даже снимают сериалы.

Все помнят сериал «Просто Мария», который выходил на экране в 90-ых, где героиня из бедной семьи, стала известным модельером. И все это благодаря цели и упорству и без помощи государственных программ.

ПРОСТО ШОЛПАН

В народе есть такая поговорка: «Нет слова не могу, есть слово не хочу». Такого принципа придерживается наша героиня. Шолпан Ибраева одна воспитывает двоих детей. Сейчас она успешная бизнес-вумен, победительница множества конкурсов. У Шолпан свой бизнес, она обеспечивает работой десятки человек. А буквально несколько лет назад, женщина сводила концы с концами.

Шолпан Ибраева открыла цех по пошиву одежды. Заказы поступают отовсюду.

МЫЛА ПОЛЫ, УБИРАЛА КВАРТИРЫ, РАБОТАЛА НА СТРОЙКЕ

Шолпан рассказывает, буквально несколько лет назад даже не думала, что в 2023 году будет руководить своих швейным цехом, выдавать зарплату и учить людей профессии. Но, мечтам суждено сбываться.

Она все время работала, никогда без дела не сидела. Воспитывать детей нужно, а у кого-то просить помощи, это не для Шолпан. В 2019 году после сильных ударов судьбы решила оформить выдачу АСП, все успешно получилось, но быть на иждивении государства тоже было не очень комфортно для женщины.

«Я работала много кем, делала ремонт квартиры, убирала везде. Собирала бригаду и нас нанимали на работу. У меня двое пацанов, их поднимать как-то нужно. Было очень сложно. Как начали давать АСП, я решила сдать документы и получилось, мне назначили выплаты, но и это был не предел, не будешь ведь сидеть на АСП. Я так устала, но решила не сдаваться, да и смысл в чем», — рассказывает Шолпан Ибраева.

СИЛЬНАЯ И МУДРАЯ ШОЛПАН

Что делает Шолпан? Женщина уставшая от тяжелой мужской работы, от мелкого заработка решает начать жизнь с нуля. Как начинать, на тот момент женщина даже не понимала.

«Я видела рекламу разную, нарывалась на мошенников, сетевиков. Потом услышала, что идет выдача грантов на развитие бизнес. А бизнеса, простите-то нет! Я пошла, получила всю информацию про гранты. Когда я рассказала знакомым, что хочу получить помощь от государства и начать бизнес, многие надо мной шутили мол, там все куплено. Я все-таки пошла, обучилась и приготовила свой бизнес-план. Чтобы вы понимали, я даже не знала, что это и как его писать», — говорит Шолпан.

Женщина, которая не надеялась получить какую-либо помощь, сегодня помогает другим.

ХВАТИТ ЖИТЬ НА ИЖДИВЕНИИ

Женщина получала несколько лет АСП, после чего для себя решила — стоп. Нужно ситуацию брать в руки.

«Я прошла обучение. Потом настало время — ждать! Скажу честно, я не теряла надежды, для меня это была цель, на самом деле, я очень хотела начать бизнес по пошиву одежды. Для меня это было все. В один день, мне приходит СМС-уведомление, о том, что я выиграла грант, мне одобрили мой проект. Вы не представляете, как я плакала от счастья. Для меня это было победой, пусть маленькой, но победа», — рассказывает Шолпан.

ВЗЛЕТ ШОЛПАН

Получив грант, женщина покупает себе швейную машинку, реализует свой проект и начинает работу. Нанимает сотрудников и обучает их. Позже женщину замечают и дают заказы, теперь она шьет даже для известных личностей.

«Никто не думал, что я буду стоять в костюмчике, вся такая красивая, а раньше какая была (смеется). Я полюбила себя, я поверила в свои силы и смогла. Спасибо за поддержку, но жить за АСП — не мое. Пусть лучше эту помощь получают те, кто реально нуждается. Я сегодня успешно веду бизнес, обучаю людей, которые стремятся что-то сделать. Мы не сидим на месте и это замечательно», — рассказывает Шолпан.

А ЧТО ДЕЛАЮТ ДЕТИ?

Дети Шолпан учатся в школе, причем на отлично. При этом дети помогают маме, за что получают «зарплату».

«Мои детки, это мое все, моя жизнь, моя опора. Я для них живу. Они мне помогают во всем. При этом, я учу их тому, чтобы знали цену деньгам и труду. Мои дети мне помогают, всегда со мной рядом, никогда не боятся работы и всегда готовы меня поддержать. За работу, я им плачу деньги (смеется). Тоже ведь работа, они у меня ответственные и смелые», — говорит Шолпан.

СПРАВКА:

«В Шымкенте получателей АСП становится меньше. Все потому, что большинство людей не хотят находиться на иждивении государства. Люди открывают мини-фабрики, ткацкие цеха, магазины, детейлинг центры, кондитерские и многое другое, благодаря государственным программам. За год количество получателей адресно социальной помощи снизилось на 23 процента», — говорят в акимате г. Шымкента.

Согласитесь, пособие по безработице это не способ решения всех финансовых проблем человека за счет государства, а временное социальная поддержка на тот период, пока он ищет работу. Оно его стимулирует не сидеть, сложа руки, а быстрее трудоустраиваться, искать занятие, чтобы получать достойную зарплату.

Да, пособия получать нужно, для кого-то это возможность прожить или даже существовать, но, нельзя забывать одну истину. Возможности человека — безграничны. История шымкенсткой «Просто Шолпан» тому подтверждение.