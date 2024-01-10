Казахстанцы начали оформлять ДТП онлайн

С начала года уже больше тысячи водителей в стране попытались зарегистрировать ДТП в онлайн-формате, не вызывая полицию и страховых агентов.



Европротокол стал доступен казахстанцам с первого января. Изменения помогут сэкономить время, однако есть и свои минусы.

Зангар Алтен, житель г. Шымкента:

«Мне нравится эти изменения. Теперь можно не ждать полицейских, сами можем сфотографировать и оформить страховку. Однако есть и другая сторона медали. Если не будет пристуствовать сотрудник полиции, виновная сторона может уйти от ответственности».

Водители Шымкента уже оценили преимущества данной программы и поспешили скачать приложение.

Для оформления страховки нужно скачать мобильное приложение «Европротокол». С помощью приложения водители самостоятельно могут зафиксировать факт ДТП и подать заявку на возмещение материального ущерба в страховые компании.

Куаныш Тлекбаев, старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК:

«Для оформления ДТП в упрощенном порядке необходимо скачать на мобильный телефон приложение “Европротокол”, пройти процедуру регистрации и вложить фото и видеоматериалы происшествия. При необходимости участники ДТП могут обратиться к ближайшим нарядам полиции, которые окажут содействие в использовании данного приложения. В чем преимущества “Европротокола”? Водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно снизятся заторовые ситуации на дорогах. По ДТП, оформленным в упрощенном порядке, водители не привлекаются к административной ответственности.

Если ранее, с момента составления протокола до получения страховых выплат, могло пройти от 30-ти дней до трёх месяцев, то сейчас на получение страховой выплаты понадобится всего порядка пяти дней.

Воспользоваться упрощенной процедурой можно при определенных условиях: сумма ущерба от аварии не должна превышать 370 тысяч тенге, а участвовать в ДТП могут только две машины – и без вреда здоровью людей. Кроме того, автотранспортные средства должны быть застрахованы, а участники дорожного происшествия едины во мнении, кто из них виноват.