Можно ли оградить водителей общественного транспорта от пассажиров перегородками?

Об этом, после жуткой аварии в Алматы, которая унесла жизни троих человек, заговорили эксперты.

Шарипбек Мамирбаев за рулем общественного транспорта больше 30 лет. Мужчина говорит, за свою многолетнюю практику видел много разных пассажиров, доброжелательных и не очень. Со всеми старается находить общий язык.

«Обычно конфликты происходят из-за того что пассажиры просят остановиться там, где не положено. На остановке остановился, уже сразу начинает почему опаздываете, почему не по времени, но это же техника, она ломается. Нас учат как общаться с людьми, чтобы конфликтов избегать», — говорит Шарипбек Мамирбаев, водитель.

Но специалисты говорят, от водителя не много зависит. Его работа довезти пассажиров невредимыми, а те должны не отвлекать его от дороги.

Некоторые эксперты заговорили о том, что водителей автобусов нужно оградить от пассажиров. Но в министерстве транспорта ответили, что согласно техрегламенту рабочее место водителя не должно иметь каких-либо глухих перегородок. Ведь водитель должен в случае чего оказать первую медицинскую помощь пассажирам. или разнять, например, драку.

При этом пассажиры должны вести себя культурно.

«Пассажир обязан соблюдать общественный порядок, требования, установленные правилами перевозок пассажиров. Эти правила исключают отвлечение водителя разговорами во время движения автотранспортного средства. Ответственность за нарушение этих правил предусмотрена статьями административного кодекса. По статье 571 максимальное наказание для физических лиц — штраф в 5 МРП (около 18 тысяч тенге), по статье 622 — 1 МРП (3 692 тенге)», — пресс-служба министерства транспорта РК.

Президент ассоциации безопасности дорожного движения, Арсен Шакуов говорит, такие перегородки актуальны в странах с повышенным уровнем преступности. В нашей стране вопиющие случаи нападения единичны. При этом, говорит специалист, нужно снизить нагрузку на водителей. Ведь рабочий день у них растягивается больше чем на 12 часов.

«В 4 ему нужно встать, в 5 выйти, в 6 сесть за автобус и выехать, быть уже на линии и до 11 часов ему надо кататься. Я считаю, это не соответствует нормам трудового законодательства. Нужно ввести посменное дежурство с 6 до часу, например, потом пересменка и до вечера, тогда будет правильно», — говорит президент ассоциации безопасности дорожного движения, Арсен Шакуов.

После страшного ДТП в Алматы, когда пассажир напал на водителя с кулаками, и автобус потерял управление, во всех автобусных парках страны провели разъяснительную работу с водителями автобусов. Тогда от сильного удара водитель потеряла сознание и наехала людей стоящих на обочине. В ДТП погибли трое человек.