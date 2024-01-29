На постоянные перебои с водой жалуются жители микрорайона «Улагат» в Шымкенте

Около 5 тысячи жителей микрорайона Улагат живут в постоянном напряжении.

Говорят, никогда не знают в какой момент из-под крана опять перестанет течь вода. Перебои с живительной влагой начались два года назад. Тогда в районе построили насосную станцию, чтобы вода поступала без перебоев. Но насосы стали выходить из строя.

«Вчера у нас вообще воды не было. Придешь с работы, хочется поужинать, утром уходишь на работу, и никто же не объяснить, что не могут прийти на работу так как не умыться, не помыться. Сейчас такое цивилизованное время, чтобы жить без воды это я не понимаю», — говорит Ляззат Кожагельдиева, жительница г. Шымкента.

При этом насосная станция мешает жителям ближайших домов. По словам людей, она сильно шумит и создает вибрацию. От нее стены домов покрылись трещинами.

«Шум страшный, это они сейчас отключили, а так разговаривать во дворе спокойно невозможно, кроме того дома у нас трещины появились на стенах, нельзя выйти, и вообще недавно пожар тут был», — говорит Аккенже Туртаева жительница г. Шымкента.

Горожане обращались в местный акимат с просьбой перенести насосную станцию и наконец починить ее. Это должны были сделать в прошлом году, но денег не было. В этом году средства нашлись.

«К нам поступала критика по поводу насосной станции. Сейчас начались строительные работы. Мы перенесем станцию в течение 10 дней и подключим новую станцию, там будет три насоса, один основной и два резервных. Все будет работать без перебоев», — говорит Багдат Байболов, директор ГКП «УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ».

По словам представителей управления энергетики и инфраструктуры, проблемы начались после того как к работам по водоснабжению приступили недобросовестные подрядчики и не доделали свою работу. На них подали в суд и теперь они обязаны работу завершить.

Чиновники пообещали что не оставят людей без воды. Но оставили без света. К приезду замакима города возле, возле собравшихся установили прожекторы. Сразу после того как высокий чиновник уехал, неизвестные начали сворачивать кабели, прожекторы убрали и улица вновь погрузилась в темноту.