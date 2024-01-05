Подозреваемый в убийстве задержан полицией Шымкента

В Шымкенте произошло особо тяжкое преступление, сколько пострадавших и при каких обстоятельствах произошла трагедия пока не известно, передает OTYRAR.
В ДП Шымкента пока не раскрывают подробности в интересах следствия. Нашим журналистам удалось взять официальный комментарий от пресс-службы полиции.
«Полицией подозреваемый задержан. По факту совершения особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы.
Иная информация в интересах следствия не разглашается»,- сказано в официальном сообщении.
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