В Казахстане дефицит педагогов в государственных школах.

Всего в стране не хватает около 3-ёх тысяч учителей. Об этом рассказали в министерстве просвещения.

«В государственных школах не хватает 2 817 педагогов. Есть нехватка учителей математики, русского языка и литературы, физики, начальных классов, английского языка, музыки, информатики, истории, основ права, художественного труда, географии, биологии, казахского языка и литературы, начальной военной и технологической подготовки», — говорит пресс-служба Министерства просвещения РК.

В Шымкенте нехватки педагогов нет, уверяют в управлении образования. С сентября по декабрь прошлого года на работу трудоустроили 386 учителей.

«В Шымкенте в государственных организациях образования дефицита учителей нет. Иногда бывает нехватка учителей русского языка, но эти места не остаются долго вакантными. Прием на работу производится в конкурсном порядке онлайн, сокращая коррупционные риски», — говорит Ахмет Шурахмет, руководитель отдела управления образования г. Шымкента.