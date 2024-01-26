Закладчика-иностранца поймали с поличным в Шымкенте

Закладчика-иностранца задержали с поличными в Шымкенте, передает OTYRAR.

У мужчины изъяли «синтетику» в особо крупном размере.

Кладмена полицейские выявили на территории Каратауского района в ходе специальных рейдовых мероприятий.

«При проверке у гражданина Узбекистана обнаружено 15 свертков с мефедроном. Масса изъятого психостимулятора составила почти 20 граммов. Установлено, что задержанный нашел «подработку» в интернете и на протяжении двух месяцев закладывал наркотические вещества по всему городу. А координатами тайников делился в мессенджере», — сообщили в полиции.

В настоящее время внесший немалый вклад в травлю шымкентцев наркотиками мужчина находится под стражей. Проводится досудебное расследование.

Стражи порядка предупреждают, что за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, грозит наказание в виде лишения свободы на долгие годы.