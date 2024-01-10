Женщины-следователи будут расследовать дела домашних тиранов

Президент всецело поддерживает ужесточение наказания за бытовое насилие. Глава государства выразил свою позицию в интервью газете «Егемен Қазақстан».

Касым-Жомарт Токаев отметил, в стране принимаются системные меры, направленные на профилактику и пресечение подобных преступлений. К примеру, введена специализация следователей-женщин, которые будут работать по расследованию насильственных преступлений, совершённых против женщин и детей.

Как на местах выполнят поручения президента страны и как относятся шымкентцы к женщинам-следователям?

Дела женщин и детей, подвергшихся насилию, должны вести только женщины-следователи. Такое поручение дал президент Касым Жомарт Токаев. «Это позволит не допустить факты предвзятого и нетактичного отношения к потерпевшим, — отметил глава государства.

Цитата Касым-Жомарта Токаева президента РК:

«По моему поручению принимаются конкретные меры по предотвращению и пресечению подобных преступлений. Расследованием преступлений, связанных с насилием над женщинами и детьми, занимались женщины-следователи. Также в органах внутренних дел восстановлен штат специалистов, занимающихся защитой женщин от насилия, усилена их компетенция».

В Шымкенте открыта специальная служебная комната для ведения дел в отношении женщин и детей, подвергшихся насилию.

Диана Турапаева, старший следователь следственного управления ДП г. Шымкента:

«Потерпевшие могут не только написать заявление, но и получить экстренную психологическую помощь. А также юридическую помощь. Предусмотрена и комната для матери с ребенком. В ней пострадавшие, при необходимости, могут переночевать».

Следователь Диана Турапаева уверена: подвергшиеся насилию, действительно больше доверяют женщинам-полицейским и это эффективно отразилось на расследовании преступлений.

Диана Турапаева, старший следователь следственного управления ДП г. Шымкента:

«В настоящее время, заявители чаще просят занятся их делом женщину-следователя. Сами просят. Потерпевшим легче рассказать обо всем женщине-следователю. Женщина понимает душу другой женщины. Она может открыто говорить обо всем, что произошло с ней, не стыдясь».

О факторе доверия жертв насилия к женщинам-следователям, когда потерпевшие, не стесняясь, раскрывают обстоятельства преступления, говорят жители Шымкента. Многие сходятся во мнении: чтобы пострадавшая в морально тяжелой для нее ситуации могла дать все необходимые данные и показания, нужны именно женщины-полицейские.

«По идее правильно. Женщины-следователи тонко чувствуют душу женской половины Мое мнение, что только женщина понимает, что испытывает женщина при насилии. Потерпевшая может не доверять мужчине», — говорит жительница города.

«Мужчины тоже могут работать следователями. Но я думаю, что мужчины не обратят особого внимания на нюансы, если потерпевшие женщины сами не расскажут всё», — говорит житель Шымкента.

«Если все по-справедливости действительно будет, то пусть женщина-следователь занимается такими делами», -говорит жительница города.

В Шымкенте сейчас расследуют 22 уголовных дела, связанных с сексуальным насилием. Такая работа требует от полицейских немалой выдержки и самообладания: они приходят по вызовам туда, где обстановка эмоционально накалена до предела.

Вклад женщин необходим не только при реагировании на нарушения, связанные с гендерным насилием. Терпеливость и настойчивость помогают раскрыть сложные преступления. Например, связанные с финансовыми операциями и махинациями.