«Что за безобразие?»: Дархан Сатыбалды обрушился с критикой на чиновников

Аким Туркестанской области обрушился с критикой на чиновников управления образования.

Как выяснилось, в регионе четыре школы находятся в аварийном состоянии. Одну из них ввели в эксплуатацию всего два года назад, передает OTYRAR.

В некоторых образовательных учреждениях, во время непогоды затапливают подвалы. Помимо этого до сих пор не решена проблема трехсменных школ, а их в области — пять. Также достаточно жалоб поступило на некачественную облицовку учебных заведений.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Кто завершил строительство в качестве заказчика? Это работа ваша и акима района. Срок-одна неделя! Вы нанимаете подрядчика? Меня это не волнует! А нам надо построить школу, водопровод, построить еще что-то, это надо решить. Не нужно лишних слов. Нужно было сказать это в начале строительства».

На совещании также было упомянуто, что 4 школы, которые были построены два года назад, до сих пор не сданы в эксплуатацию. Чиновники в своё оправдание говорят, что проблема затяжного строительства кроется в незавершённой системе отопления. Глава региона обязал срочно решить эту проблему.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Что это за безобразие! Школу, которую построили в 2022 году, до сих пор не сдали в эксплуатацию? Кто контролирует это?Вызовите их срочно! Мы тут экономим и просим увеличить бюджет. А вы — не сдаете в эксплутацию школы, на которые уже были выделены деньги! Если так будет продолжаться, то школа скоро станет аварийной и никто не сможет там учиться»

В этом году на капитальный ремонт 19 школ в Туркестанской области было выделено более 7 миллиардов тенге.