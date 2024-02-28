Электрическую подстанцию в Шымкенте запустят спустя 5 лет строительства

Строительство электрической подстанции в Шымкенте затянулось на 5 лет.

В этом году долгострой обещают сдать в эксплуатацию. При его запуске 50 тысяч человек обеспечат качественной электроэнергией.

Подстанцию в жилом массиве «Акжар» начали строить еще пять лет назад. Однако до сих пор неизвестно, что происходит за этим забором. Местные жители устали гадать, говорят: «шли годы, а ситуация не менялась».

«Первоочередное – это завершить сам проект, необходимы дополнительные мощности. Чтобы определенные станции работали не на предельные мощности, в целях энергетической безопасности», — говорит Рзабек Мендикулов руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента.

По плану – это крупная трансформаторная подстанция. Её стройка затянулась, сначала из-за судебных тяжб, необходимо было изъять земельный участок под объект. А потом вновь неожиданная проблема.

» Около 6 километров кабельной продукции, данный кабель был украден. Он находился под землёй. Его берут и в цветмет продают, а цветмет принимает. Тех ребят, кто этим занимался, привлекли к ответственности», — говорит Акрал Махмудов главный специалист по техническому надзору.

Без кабеля запустить подстанцию невозможно. Новый заказали в соседней стране. В ближайшее время он будет доставлен. Антикор сейчас проводит ревизию городских долгостроев, в которых заморожены бюджетные деньги. Этот объект, например, обошёлся казне в 6 миллиардов 600 миллионов тенге.

«Со своей стороны будем определенные работы проводить, смотреть, насколько именно такие ситуации с воровством кабеля и другие проблемы были связаны с тем, что затянулось строительство более чем на год. Дальше будем сопровождать и мониторить с общественниками данный вопрос без вмешательства в деятельность предпринимателя, подрядчика», — говорит Алексей Колосков, и.о. первого заместителя руководителя антикоррупционной службы г. Шымкента.

Микрорайон активно застраивается. И те, кто только недавно построили здесь дома, уже стали испытывать трудности с подключением электричества.

«Частный у нас, государственного нет ещё. Двойной платим. А сейчас новые соседи появляются, им света нет, потому что мощности мало», — говорит Калбобе Жумалиева, жительница г. Шымкента.

В акимате говорят, что в этом году подстанция должна покинуть черный список долгостроев. Её намерены запустить в мае. А чтобы процесс вдруг опять не поставили на паузу, подключились антикоррупционные волонтёры.