Молчать нельзя, говорить: семинар против бытового насилия прошел в Шымкенте

В Шымкенте стартовали семинары-тренинги, где студентам предлагают обсудить проблему домашнего насилия и высказать свою точку зрения, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

В мегаполисе открыты кризисные центры, куда могут обратиться те, кто оказался в сложной ситуации. Постоянно работают службы психологической поддержки. Согласно официальным данным, в прошлом году 18 женщин в Шымкенте стали жертвами различных преступлений на бытовой почве. Специалисты призывают своевременно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.

«Многие говорят «ұят». Но думаю, это плохо, потому что если промолчать об этом, ты разрушишь своё будущее. Так что надо просто убрать это слово «ұят» либо «что другие скажут». Лучше позаботиться о себе и рассказать об этом в «102», а также психологам, своим родителям», — говорит Кымбат Аязбай, студентка.