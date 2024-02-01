Несовершеннолетние казахстанцы получили по 100 долларов на свои счета

Несовершеннолетние казахстанцы получили первые начисления из инвестиционного фонда.

У Жулдыз Шукеновой двое детей, одному 3,5 года, второму 8 лет. На личный счет каждого из них сегодня поступило чуть больше 100 долларов, по текущему курсу порядка 45 тысяч тенге. Женщина говорит, даже такая небольшая сумма к совершеннолетию ребенка станет для него хорошей финансовой подушкой.

«По итогу я так посчитала, моему ребенку старшему 8 лет, он получит 450 тысяч тенге, в принципе нормально для того чтобы он смог потратить на свое образование, какую-то частичку оплатить. Тем более у нас есть многодетные семьи, в Шымкенте их очень много, это хорошая помощь», — говорит Жулдыз Шукенова, мама двоих детей.

100 долларов 52 центра на свои счета сегодня получили 6 919 131 несовершеннолетних казахстанцев. Список участников программы «Нацфонд-детям» будет формировать ежегодно, за счет тех кому уже исполнилось 18 лет и тех кто только родился. При этом с каждым годом, говорят в ЕНПФ, сумма будет увеличиваться за счет роста активов нацфонда и получения инвестдохода.

«В учетом этого общая сумма накоплений каждый год будет увеличиваться. Кроме того 304 815 детей достигают совершеннолетия и смогут уже начиная с этого года использовать свои накоплений на цели жилищных условий и образование», — говорит Жанат Курманова, председатель правления АО ЕНПФ.

При этом изначально, в минфине называли иную сумму. По изначальным расчетам, каждый ребенок должен был получить на свой счет порядка 150 долларов. Но инвестдоход сложился иначе.

«Соответственно, перед нами стоит задача по увеличению инвестиционного дохода, чтобы достичь тех цифр которые изначально были озвучены 3,5 тысячи долларов», — говорит Даурен Темирбеков, вице-министр финансов.

Всю накопленную сумму дети- участники программы, смогут использовать на жилье или образование по достижении ими совершеннолетия. При этом общественники поднимали вопрос о расширении перечня целевого назначения, и просили добавить возможность потратить деньги на лечение.

«В дальнейшем можно рассмотреть этот вопрос, потому что действительно есть дети с тяжелыми заболеваниями и я думаю что данная сумма может помочь на лечение детей, пока первые средства поступили, будем смотреть и деньги могут помочь, поэтому я думаю мы как депутаты с этим вопросом поработаем», — говорит Ольга Булавкина, депутат сената парламента РК.

Проверить наличие средств на счетах детей можно на сайте kids.enpf.kz. Для этого нужно ввести ИИН ребенка в соответствующем разделе. При этом если вашего ребенка, младше 18, не окажется в базе, то нужно проверить есть ли у него документ, удостоверяющий личность, корректность данных в нем и ИИН.

В случае ошибки или отсутствия документов, следует обратиться в ЦОН. Причиной отсутствия ребенка в базе также может быть неустановленное или некорректно указанное гражданство. В таком случае родителям могут помочь в миграционной службе.

После внесения необходимых корректировок инвестиционный доход за этот год, будет начислен вместе с очередным поступлением средств, в следующем году.