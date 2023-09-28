В Шымкенте растет заболеваемость корью, передает OTYRAR.

Чаще всего болеют дети в школах и детских садах. Но повода для паники пока нет, говорят в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Карантин в школах и детсадах не вводили, для этого нет оснований. Массового заражения ни в одном из учебных заведений зарегистрировано не было, только единичные случаи. Специалисты говорят, заболеваемость растет из-за антипрививочников. 88% заболевших не были привиты от кори.

«В 47 школах по 1 случаю регистрации идёт, в 17 – 2-3, и в двух– 4-5 случаев. Карантинные режимы накладываются в том случае, если в одном классе или же в одной группе детского сада, в одной смене школы, ВУЗа идет регистрация заболевания от 20 до 30%», — говорит Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента.