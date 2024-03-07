График работы шымкентских ЦОНов и спецЦОНов в марте

Филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкент поздравляет с Международным женским днем – праздником весны, любви, вдохновения!

В связи с празднованием 8 Марта ЦОНы и спецЦОНы города не будут работать в этот день. При этом, отметим, дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут работать в субботу 9 марта до 13:00.

К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 11 марта.

Отметим, что ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни до 20:00, а по субботам до 13:00.

Напомним, получить госуслуги онлайн можно через приложение «ЦОН».