Подрыв боеприпасов близь Арыси возобновят с 1 апреля

Подрыв фрагментов боеприпасов возле Арыси в Туркестанского области возобновят, передает OTYRAR.

Об этом во время встречи с общественностью сообщил представитель Министерства обороны Тлеухан Басхожаев

К поверхностной очистке приступят 1 апреля. Этим займутся саперные подразделения. Собранные фрагменты боеприпасов будут подрывать. Контролируемые подрывы проведут на специально выделенных удаленных участках в безлюдной местности. Эти работы не представляют опасности для местных жителей.