Теперь шымкентцы смогут получать лекарства при помощи QR-кода через eGov mobile

72-летняя Жыгагуль Тасымбетова несколько лет стоит на учете у врачей.

У женщины — сахарный диабет 2 типа и гипертония. На бесплатной основе она регулярно получает необходимые лекарства. Нововведение в получении медикаментов через портал электронного правительства женщина не оценила — говорит , что это неудобно и занимает много времени.

«Ой, не устраивает волокита. Лучше нам на счет отправляли деньги, добавили бы к пенсии и мы бы сами ходили в аптеку и покупали необходимые лекарства», — говорит пенсионерка.

Теперь для получения лекарств в рамках амбулаторного обеспечения пациентам необходимо скачать приложение eGov mobile. Вместо того, чтобы вводить информацию вручную, фармацевт сканирует QR-код и выдает рецептурные лекарства.

«Сейчас мы работаем с социальным кошельком и выдаем лекарства пациентам через QR-код, мы помогаем пожилым людям скачать приложение и зарегистрироваться. Если у человека нет смартфона, а обычный телефон, то выдаем лекарства через СМС, а если у человека вообще нет телефона, то по рецепту», — говорит Асель Сырлыбай, провизор

В этой поликлинике Шымкента получать лекарства через QR-код пациенты начали с января. По мнению специалистов, многие пенсионеры испугались нововведения и пока получают лекарства через СМС-код. Медики не оставляют своих пациентов: помогают зарегистрироваться в приложении для дальнейшего получения лекарств.

Нургуль Мырзалиева, заместитель по лечебной части поликлиники №14:

«Надеюсь, в будущем, это будет мобильно и очень удобно пациентам , потому что они просто будут приходить и с QR-кодом получать лекарства с этим помогают наши медсёстры. Преимущество в том, что пациент будет знать и видеть в приложении какие ежемесячно лекарства он получил, а какие нет. Пациенты будут знать, что действительно они получили лекарства и то, что поликлиника никому их лекарства не отдала — это контроль».

Важный аспект «социального кошелька» в том, что он позволит значительно повысить эффективность государственной помощи за счет адресного подхода и прозрачности. А также снизит уровень «приписок» и позволит каждому получателю оценить качество оказанных мер господдержки через обратную связь. Никаких комиссий и дополнительных платежей за операции не предусмотрено.