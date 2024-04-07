7 апреля шымкентцы удивят Питер

Да, именно в этот воскресный день наш Шымкентский русский драмтеатр покажет в Санкт-Петербурге спектакль «Пиковая дама».

С 3 по 9 апреля в городе на Неве проходит XXVI международный фестиваль русских театров «Встречи в России». В нем участвуют театральные коллективы из восьми стран ближнего зарубежья.

А Шымкентский драматический театр – единственный театр из Казахстана, который прошел конкурсный отбор.

Основными площадками для показов стали большая и малая сцены театра «Балтийский дом».

Особенность фестиваля-2024 в том, что он проходит в год 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Театры в эти дни представляют свои лучшие интерпретации его произведений.

Для показа на фестивале в Санкт-Петербурге шымкентские актеры предложили спектакль «Пиковая дама», премьера которого состоялась в конце августа прошлого года. Постановка российского режиссера Алексея Шемеса. Спектакль поставлен в рамках специального проекта помощи казахстанским русскоязычным театрам, инициированного ректором ГИТИСа Григорием Заславским.