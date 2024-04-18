Что грозит за неуплату налога на транспорт

Если вы еще не заплатили транспортный налог, стоит поторопиться.

После 1 апреля за каждый просроченный день начисляется пеня. Специалисты управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента призывают владельцев автомашин оплатить обязательные плате

Шымкентцев, не успевших оплатить налог на транспорт до 1 апреля, просят произвести оплату в ближайшее время. Сумма обязательного платежа была рассчитана и направлена физическим лицам посредством уведомления. Однако не все владельцы автомашин спешат погасить долги. Многие от уплаты уклоняются, говорят специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району.

Шолпан Балабаева, главный специалист отдела непроизводственных платежей управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«При неуплате транспортного налога пеня начисляется за каждый просроченный день. Суммы налога, на подлежащие уплате транспортные средства, рассчитанные налоговыми органами, направлены пользователям мобильного приложения АО «Каспий банк» в виде PUSH-уведомлений в марте. Начисленные суммы налога также можно увидеть в сервисе мобильного приложения e-Salyq Azamat».

В отношении водителей, у которых накопилась значительная задолженность по транспортному налогу, применяют жесткие меры. Судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Может быть наложен и запрет на выезд из Казахстана.

Шолпан Балабаева, главный специалист отдела непроизводственных платежей управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Если у владельца автомашины имеется долг от 40-ка МРП, то ему могут запретить выезд за границу. А также расчетные счета могут быть заблокированы».

Чтобы избежать лишних затрат и проблем, специалисты рекомендуют при наличии налоговой задолженности, погасить долгИ, до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям. Налог на транспорт можете самостоятельно посчитать используя сервис «Калькулятор», размещенный на портале Комитета государственных доходов.