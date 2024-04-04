Мать набросилась с ножом на подростка: жестокий инцидент прокомментировали в полиции

В департаменте полиции Шымкента прокомментировали резонансное видео, на кадрах которого жестоко избивают подростка.

По данным правоохранителей, потерпевшая несовершеннолетняя дочь женщины от первого брака. Сейчас она находится под опекой отца.

По какой причине мать так жестоко обращалась со своим ребенком, полицейские не сообщают. Известно лишь то, что ведется досудебное расследование.

«Сотрудниками полиции указанные на видеозаписи лица установлены. По данному факту 31 марта 2024 года возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП Шымкента»,- ответили на запрос редакции телеканала «Отырар» в пресс-службе ДП Шымкента.

Ранее шокирующее видео жестокого метода воспитания прислали в редакцию телекомпании «Отырар». На кадрах: женщина с ножом быстрым шагом направляется в сторону подростка. После женщина приставляет нож к лицу девочки и замахивается на нее.

Последняя отчаянно защищает себя, начинает громко плакать и истошно кричать. Это, по всей видимости, еще больше разозлило женщину. Она наваливается на подростка, отвешивает несколько пощечин и начинает бить по голове ведром. Пострадавшая в это время пытается дать отпор, но получает несколько ударов кулаком по лицу.

После женщина хватает ее за футболку и наносит удары кулаком. Избиение продолжается пинками в лицо и мусорным ведром по голове. Вопиющий инцидент попал на камеры видеонаблюдения.