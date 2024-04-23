«Не уничтожите саранчу, ущерб будете выплачивать сами»— крылатый смерч надвигается на юг

В Туркестанской области ожидается пик нашествия чрезвычайно опасной марокканской саранчи.

В прошлом году прожорливые насекомые завладели 100 тыс га земли. Предполагается, что в этом году массовый очаг достигнет примерно 270 тыс га. По этой причине созван спецштаб, на котором перед сотрудниками ответственного управления поставили жесткие условия борьбы с саранчой. Ведь на кону продовольственная безопасность.

Туркестанская область переживает не погодные бедствия, а пик нашествия вредителя на поля, сады и огороды. Площадь распространения марокканской саранчи увеличилась со 100 тыс. гектаров, до почти 300. От прожорливых насекомых чаще страдают аграрии Арыси, Сарыагашского и Келесского районов. К борьбе с вредителями подключились эксперты из других регионов.

Талгат Жанбаев, и.о. руководителя республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов:

«Марокканская саранча встречается только в Туркестанской и Жамбылской областях. Эти насекомые считаются очень опасными вредителями, они распространяются молниеносно, повсюду, оставляя после себя голую землю. Поэтому средства на борьбу с саранчой выделяют из республиканского бюджета».

На нашествие насекомых жители Туркестанской области жалуются не первый год. С наступлением весны сельчане страдают не только от саранчи, но еще и кровососущих. Аким региона говорит, что проделанная в прошлом году обработка против насекомых не принесла результатов.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Если насекомых не удастся уничтожить, то мы примем меры в отношение вас! Весь ущерб фермерам будете возмещать сами! Понимаете это?! Если мы не поставим сейчас перед вами такие требования, вы эффективно работать не будете!»

Обрабатывать поля против саранчи с помощью спецтехники, самолётов и беспилотных летательных аппаратов продолжат до июля. К настоящему времени специалисты обработали химическими препаратами от вредителей растений почти 15 тысяч гектаров земель.