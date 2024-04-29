Определены ТОП-25 групп занятий, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы

Ожидается, что будет продолжаться урбанизация и концентрация населения в мегаполисах.

Так, наибольший совокупный спрос на наемных работников прогнозируется в столице и городах республиканского значения Алматы и Шымкенте.

По прогнозам, потребность 3 мегаполисов в новой рабочей силе за 7 лет составит от 295 до 574 тыс. человек, то есть 25-26% от общереспубликанского показателя, в зависимости от сценария.

Наименьший спрос на рабочую силу будет формироваться в центральных, восточных и северных областях.

ТОП востребованный профессий основывается на актуальном Национальном классификаторе занятий и выглядит следующим образом:

Бухгалтеры – 93 тыс. чел.;

Охранники, инкассаторы и родственные профессии – 77 тыс. чел.;

Продавцы магазинов и их помощники – 77 тыс. чел.;

Водители и шоферы автомобилей – 44 тыс. чел.;

Учителя средней школы по общественным наукам – 35 тыс. чел.;

Средний медицинский персонал по уходу – 33 тыс. чел.;

Воспитатели в дошкольном образовании – 32 тыс. чел.;

Учителя средней школы по естественным наукам – 31 тыс. чел.;

Офисные служащие (общий профиль) – 30 тыс. чел.;

Учителя начальной школы – 26 тыс. чел.;

Первые руководители учреждений, организаций и предприятий – 24 тыс. чел.;

Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью – 24 тыс. чел.;

Водители грузового автомобиля – 24 тыс. чел.;

Водители такси – 19 тыс. чел.;

Повара – 19 тыс. чел.;

Сварщики – 17 тыс. чел.;

Повара в заведениях быстрого питания, кроме фастфуда – 17 тыс. чел.;

Иные учителя средней школы – 16 тыс. чел.;

Руководители строительных подразделений – 15 тыс. чел.;

Парикмахеры – 13 тыс. чел.;

Бригадиры над строителями-монтажниками, строителями-отделочниками, малярами – 13 тыс. чел.;

Сантехники – 13 тыс. чел.;

Учителя средней школы по математическим наукам – 12 тыс. чел.;

Фермеры и рабочие по производству смешанной продукции – 12 тыс. чел.;

Водители автобусов – 12 тыс. чел.

В целом, согласно прогнозу аналитиков ЦРТР, в базовом сценарии спрос на новых наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, суммарно составит 1,9 млн человек.

Новый спрос представляет собой прирост численности наемных работников, обусловленный экономическим ростом.

Спрос по замещению наемных работников в рамках данного исследования состоит из ожидаемого выбытия наемных работников на пенсию и ожидаемой смертности действующих наемных работников.