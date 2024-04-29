Определены ТОП-25 групп занятий, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы

Ожидается, что будет продолжаться урбанизация и концентрация населения в мегаполисах.
Так, наибольший совокупный спрос на наемных работников прогнозируется в столице и городах республиканского значения Алматы и Шымкенте.
По прогнозам, потребность 3 мегаполисов в новой рабочей силе за 7 лет составит от 295 до 574 тыс. человек, то есть 25-26% от общереспубликанского показателя, в зависимости от сценария.
Наименьший спрос на рабочую силу будет формироваться в центральных, восточных и северных областях.
ТОП востребованный профессий основывается на актуальном Национальном классификаторе занятий и выглядит следующим образом:
Бухгалтеры – 93 тыс. чел.;
Охранники, инкассаторы и родственные профессии – 77 тыс. чел.;
Продавцы магазинов и их помощники – 77 тыс. чел.;
Водители и шоферы автомобилей – 44 тыс. чел.;
Учителя средней школы по общественным наукам – 35 тыс. чел.;
Средний медицинский персонал по уходу – 33 тыс. чел.;
Воспитатели в дошкольном образовании – 32 тыс. чел.;
Учителя средней школы по естественным наукам – 31 тыс. чел.;
Офисные служащие (общий профиль) – 30 тыс. чел.;
Учителя начальной школы – 26 тыс. чел.;
Первые руководители учреждений, организаций и предприятий – 24 тыс. чел.;
Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью – 24 тыс. чел.;
Водители грузового автомобиля – 24 тыс. чел.;
Водители такси – 19 тыс. чел.;
Повара – 19 тыс. чел.;
Сварщики – 17 тыс. чел.;
Повара в заведениях быстрого питания, кроме фастфуда – 17 тыс. чел.;
Иные учителя средней школы – 16 тыс. чел.;
Руководители строительных подразделений – 15 тыс. чел.;
Парикмахеры – 13 тыс. чел.;
Бригадиры над строителями-монтажниками, строителями-отделочниками, малярами – 13 тыс. чел.;
Сантехники – 13 тыс. чел.;
Учителя средней школы по математическим наукам – 12 тыс. чел.;
Фермеры и рабочие по производству смешанной продукции – 12 тыс. чел.;
Водители автобусов – 12 тыс. чел.
В целом, согласно прогнозу аналитиков ЦРТР, в базовом сценарии спрос на новых наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, суммарно составит 1,9 млн человек.
Новый спрос представляет собой прирост численности наемных работников, обусловленный экономическим ростом.
Спрос по замещению наемных работников в рамках данного исследования состоит из ожидаемого выбытия наемных работников на пенсию и ожидаемой смертности действующих наемных работников.