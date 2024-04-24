Подробности изнасилования школьницы в Туркестанской области

По подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Туркестанской области задержан сверстник потерпевшей школьницы.

В соцсетях стала распространяться информация о том, что на фоне инцидента в селе ночью произошел конфликт. Никаких видео-подтверждений этой информации нет. Тем не менее село сейчас находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов.

На въезде в поселок Загамбар Толебийского района дежурят несколько сотрудников правоохранительных органов.

Записать интервью с пострадавшей стороной журналистам не удалось. Их не оказалось дома. По словам местных жителей, чтобы избежать возможных провокаций, в селе провели собрание.

Житель села Загамбар Толебийского района:

«Совещание в селе продолжается с утра. Приехал, кажется, заместитель акима области. Я ничего не знаю о самой девушке. А её отец очень хороший человек. Семья очень воспитанная, мать пострадавшей, кажется, работает педагогом. Мы сами толком не знаем, что произошло»

Полицейскими по «горячим следам» задержаны подозреваемые и доставлены в отдел полиции. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Жертв и пострадавших нет.

Покой в поселке охраняют правоохранители. Дом подозреваемого в изнасиловании находится под охраной, сам обвиняемый задержан и заключён под стражу. По факту преступления проводится досудебное расследование. Дело находится на личном контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.

Пресс-служба ДП Туркестанской области:

«Полицией проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Толебийском районе. Подозреваемый — несовершеннолений местный житель, задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.»

Вместе с тем стало известно, что в поселок Загамбар приезжал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды и главный полицейский региона Мурат Кабденов.