В Шымкенте прошел конкурс клуба «Юных спасателей»

В Шымкенте на постоянной основе проводятся мероприятия, которые учат школьников действиям при возникновении пожара, наводнения, какой-либо чрезвычайной ситуации.

В этот раз по инициативе Управления по чрезвычайным ситуациям Каратауского района в Шымкенте прошел конкурс клуба «Жас құтқарушылар»-«Юные спасатели».