В Шымкенте прошел конкурс клуба «Юных спасателей»

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Шынар Оразова
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В Каратауском районе  прошло соревнование клуба  «Жас құтқарушылар»-«Юные спасатели»

В Шымкенте на постоянной основе проводятся мероприятия, которые учат школьников  действиям при возникновении пожара, наводнения, какой-либо чрезвычайной ситуации.
В этот раз по инициативе Управления по чрезвычайным ситуациям Каратауского района в Шымкенте прошел конкурс клуба «Жас құтқарушылар»-«Юные спасатели».

Одна из целей мероприятия-обмен опытом и установление связей между клубами, укрепление дружеских отношений. В  состязании приняли участие 6 групп по 6 человек.

Соревнование было разделено на 3 этапа: сбор и выезд по тревоге, навыки по тушению пожара, подъем на 2 этаж учебной башни.

Участники показали отличную подготовку. По итогам состязания  наиболее отличившихся школьников наградили  специальными призами. Призовые места заняли команды 3 школ города.

1 место- заняли учащиеся школы №116 им.Д. Нурпеисова.

2 место- заняла средняя общеобразовательная школа №132

На 3 месте- расположилась школа-лицей №107 имени Ю. Сареми.

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