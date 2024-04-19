В Шымкенте прошел конкурс клуба «Юных спасателей»

В Каратауском районе прошло соревнование клуба «Жас құтқарушылар»-«Юные спасатели»
Одна из целей мероприятия-обмен опытом и установление связей между клубами, укрепление дружеских отношений. В состязании приняли участие 6 групп по 6 человек.
Соревнование было разделено на 3 этапа: сбор и выезд по тревоге, навыки по тушению пожара, подъем на 2 этаж учебной башни.
Участники показали отличную подготовку. По итогам состязания наиболее отличившихся школьников наградили специальными призами. Призовые места заняли команды 3 школ города.
1 место- заняли учащиеся школы №116 им.Д. Нурпеисова.
2 место- заняла средняя общеобразовательная школа №132
На 3 месте- расположилась школа-лицей №107 имени Ю. Сареми.
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