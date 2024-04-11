В Шымкенте заработает отечественная служба такси «TOLEM TAXI»

В Шымкенте заработает отечественная служба такси.

Ее разработала компания ТОО «TOLEM Q». Проект запустят с 1 мая. В честь открытия руководство компании предусмотрело выгодные акции для жителей города. А для водителей выгодная комиссия.

В течение двух лет «TOLEM TAXI» разрабатывали лучшие IT-специалисты компании ТОО «TOLEM Q». Сервис будет удобным и выгодным по цене как для пассажиров, которые смогут воспользоваться скидками и специальными предложениями, так и для водителей.

«Что касается ставки вознаграждения, ставки процента, вы знаете, что в Казахстане работает Яндекс агрегат, в большом масштабе, можно сказать, они являются монополистами. У них процент начинается от 15 до 20-22. В зависимости от области и города. Мы будем работать по более сниженной ставке в 7%, и в будущем не намерены увеличивать ставку. Также мы предусмотрели для пассажиров разные промо-акции, кэшбек системы», — говорит Ерлан Нурланулы, директор ТОО «TOLEM Q».

За счет сниженной ставки вознаграждения, проезд будет дешевле. Чтобы водители могли определить точный адрес пассажира, сервис «TOLEM TAXI» интегрировали с платформой 2ГИС. Сейчас в приложении зарегистрированы 900 водителей, которые уже со следующего месяца будут обслуживать пассажиров. При этом водители проходят строгий отбор на соответствие всем критериям.

«Сейчас есть три тарифа: эконом, комфорт, бизнес. И мы добавим еще один тариф — минивэн. Кроме того будет услуга грузоперевозок, не только в черте города, но и между городами. У нас есть сайт и странички в социальных сетях, мы подробно разъясним, как пользоваться нашим сервисом», — говорит Бекболат Бакбергенулы, заместитель директора ТОО «TOLEM Q».

В проект «TOLEM TAXI» было вложено 4,5 млрд тенге собственных средств компании. В планах закупить 1000 автомобилей из Китая, чтобы сформировать свой автопарк для недорогого и качественного отечественного сервиса. Службу такси планируют также запустить в Астане и Алматы.