Мусорная площадка в Шымкенте — зловонное яблоко раздора

Мусорные баталии развернулись в мкр Айкап Туранского района. Гнилым яблоком раздора стала мусорная площадка. И, если жители частного сектора против зловонного соседства и требуют убрать площадку, люди, живущие в многоэтажке наоборот, требуют ее оставить.

Это жители микрорайона Айкап. Они отстаивают свое право дышать чистым воздухом, а не с примесью запахов разложения, что прилетает с мусорной площадки, что установлена для нужд жильцов дома № 246 по улице Байдибек би.

Жительница дома 246, мкр Айкап: «Мусорная площадка существует давно. Здесь даже не было детского сада и тойханы, гостиниц. Контейнер поставили для нас, жителей 30 квартир многоэтажки. Мусорная площадка находится вдоль дороги и кто проезжает останавливаются и закидывают сюда весь свой мусор. Жители частного сектора туда и строительный мусор привозят, и бросают отходы от домашней скотины. Сейчас, летом, забрасывают коркой дыни, арбузов. От запаха страдают жители близлежащих домов, еще рядом расположен детский сад. Почему жители частного сектора бросают сюда свой мусор? Коммунальщики один раз в неделю забирают бытовые отходы».

Жителей выслушали и услышали в управлении санэпидконтроля. С доводами согласились и даже направили письмо с предложением об установке мусорной площадки в другом месте.

Мурат Бейсенбаев, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Туранского района: «Мы против того, чтобы здесь стояла эта мусорная площадка, в 9 метрах находится детский сад, в частные дома также распространяется неприятный запах. Мы обратились в акимат города с просьбой о ее перемещении. Этот вопрос на контроле управления В этом направлении ведется работа».

Но в районном акимате отвечают — мусорная площадка останется там, где была оборудована изначально. Как пояснили сотрудники акимата Туранского района, которому исполнилось 7 месяцев со дня создания, отмечают, что все объекты микрорайона, ранее находившиеся в Аль-Фарабийском районе, проходят инвентаризацию.