Аким Шымкента ставит амбициозные цели — современные школы, чистый город, безупречный порядок

Под руководством акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова состоялось совещание, посвященное вопросам строительства школ в рамках национального проекта «Комфортная школа» и проведения республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

Глава мегаполиса подчеркнул необходимость обеспечения школ современным оборудованием и привлечения к реализации проекта местных товаропроизводителей.

Все школьные здания и мебель должны отвечать требованиям комфорта, безопасности и соответствовать образовательным потребностям учащихся.

Аким города поручил ответственным лицам уделить особое внимание поиску и привлечению квалифицированных кадров при проведении конкурсов на вакантные места.

Заместитель акима города Нұрсадық Ергешбек представил доклад о ходе работ в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». В целях качественного исполнения поручений главы государства, по распоряжению акима города до конца текущего года был утвержден план мероприятий по проведению экологической акции.

В рамках акции уже сейчас ведутся работы по очистке и благоустройству набережной реки Кошкар-ата, детской железной дороги, магистральных улиц и дворов многоэтажных жилых домов. Еженедельно в каждом районе города организуются субботники, в которых активное участие принимают горожане, волонтеры и активисты.

В этом году планируется озеленение и благоустройство 20 улиц в пяти районах Шымкента.

Общая площадь озеленения составит 376 000 квадратных метров.

Будет высажено 7 000 хвойных и 40 000 лиственных деревьев.

Также для обеспечения автоматического полива будет пробурено 46 скважин.

В завершение встречи аким города дал ряд конкретных поручений акимам районов и руководителям управлений.

Габит Сыздыкбеков акцентировал внимание на важности не только чистоты, но и соблюдения общественного порядка в городе.