Безопасность, благоустройство, чистота: аким Шымкента нацелен на результат

Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков провел аппаратное совещание, на котором были рассмотрены важные вопросы, касающиеся безопасности, благоустройства и санитарной обработки.

В ходе совещания: обсуждены итоги встреч акима с жителями Каратауского района.

Представлен план мероприятий по обеспечению безопасности на водоемах.

Озвучены меры по санитарной обработке против клещей.

Подведены итоги республиканской акции «Таза Казахстан».

Аким Каратауского района Мулкеманов Ракымберды Жанысбекович доложил о выполнении протокольных поручений, данных на встречах с населением.

Были озвучены решения вопросов, касающихся дорог, общественного транспорта, инфраструктуры и озеленения.

Глава города поручил укрепить обратную связь с населением и максимально оперативно решить эти проблемы.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Қуанар Базарбаев доложил о проделанной работе по обеспечению безопасности на водоемах.

Акиму даны поручения по установке специальных знаков на опасных участках и обеспечению безопасности во всех городских фонтанах.

Исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии Талғат Мекамбаев рассказал о мерах по санитарной обработке против клещей.

Аким поручил провести дезинфекцию парков.

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» приняли участие более 142 тысяч человек, 962 объекта производства и предпринимательства, 603 социальных объекта.

Было задействовано 6311 единиц техники.

В ходе акции очищено более 6 тысяч километров улиц, 5 тысяч километров пешеходных дорожек, 724 километра ирригационных систем, каналов.

Вывезено 5671 тонна мусора.

Аким города поручил не прекращать уборку и в дальнейшем системно проводить мероприятия в этом направлении.

Руководители управлений и акимы районов предупреждены о необходимости своевременного выполнения всех обещаний, данных населению.

Данная информация была предоставлена пресс-службой акимата города Шымкента.