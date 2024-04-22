Снимал на видео и оскорблял Салтанат Нукенову: подробности очередного заседания суда

В Астане продолжается судебный процесс над Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве и истязании гражданской супруги.

Подсудимый дал суду пароль от своего сотового телефона, для исследования содержимого. Судья Айжан Кульбаева включила видеофайлы со дня трагедии, по ее словам, 12 видеозаписей сняты 8-9 ноября около восьми утра. Судя по аудиодорожке, между Салтанат Нукеновой и Куандыком Бишимбаевым нарастает конфликт. Экс-министр нацэкомики выпытывает признания и задает вопросы интимного характера с использованием ненормативной лексики.

Сам Бишимбаев назвал видео «каким-то монтажом». По версии подсудимого, кто-то вскрыл его телефон и загрузил эти файлы.

Куандык Бишимбаев, подсудимый, экс-министр национальной экономики РК:

«Ваша честь этого не может быть. Я помню, что такого вообще не могло быть. И я хотел бы просто посмотреть. Насколько я понимаю, там просто наложен мой голос. -А в этой кабинке кроме вас и Нукеновой кто-то был, кто мог снимать? -Я хочу посмотреть и понять, эта кабина или нет. -Хорошо. -И более того, я хочу отметить ваша честь, те периоды которые вы показываете, в то время мы находимся на улице, мы там пытаемся уехать на машине.

-Там видео и на улице было и на машине. -Ну этого не может быть»

Телефон дали осмотреть гособвинителям, присяжным заседателям, стороне защиты Бишимбаеву и самому подсудимому. Последние, к слову, наблюдали за видео без каких либо эмоций, в отличие от брата Салтанат Нукеновой. Во время просмотра видеозаписей с телефона Куандыка Бишимбаева — Айтбек Амангельды заплакал. Не смогла сдержать эмоции и адвокат Жанна Уразбахова.

Сегодняшний процесс также отличился тем, что в нем участвовала российская журналистка Ксения Собчак. От комментариев казахстанским СМИ она отказалась. А в пресс-службе суда подтвердили, что Собчак прошла аккредитацию. В зале суда она заняла место рядом с родственниками погибшей Нукеновой, сразу за адвокатами семьи, и сидела в солнцезащитных очках. При этом казахстанские СМИ могут заходить в зал только на 1,5 часа, находиться в самом конце и только стоять.

Напомним, вместе с Куандыком Бишимбаевым на скамье подсудимых директор гастроцентра, где 9 ноября прошлого года произошла трагедия. Бахытжану Байжанову вменяют укрывательство и недонесение о преступлении. Суд идёт с участием присяжных заседателей больше месяца.