Около 2,5 тысяч га земли могут лишиться жители Казыгуртского района

Земельный скандал разгорелся в Туркестанской области.

Жители пяти сёл Казыгуртского района могут лишиться около 2500 тыс га земли. История берет свое начало с 2005 года, когда председатель кооператива взял кредит в 21 миллион тенге, заложив огромный участок земли. Он выплатил долг в размере трёх миллионов тенге и вскоре скончался. А дополнительная территория в фонде была использована в качестве компенсации для погашения оставшегося кредита.

Сансызбай Аширов, житель села Махамбет Казыгуртского района:

«У нас было 710 гектаров пастбищ в горах Терисбулака. А в Тобебулаке было 1 180 гектаров земли, мы ее отдали, чтобы погасили кредит, но земли почему-то отдали другим людям»

В 2011 году люди массово начали арендовать освобождённую от ипотеки землю. Даже решение акима в долгосрочное пользование было принято и местные жители получили государственный акт. Однако вскоре выяснится, что почти две с половиной тысячи гектаров земли не освобождены от поручительства кредитной компании. С тех пор люди в поиске справедливости обивают пороги суда.

Жумабай Жарылкасынов, житель села Махамбет Казыгуртского района:

«Никто не хочет слушать нас. Приходит только адвокат «Казыгурт Несие» и говорит, что им нужна земля»

Люди также утверждают, что они не давали разрешения на залог своего участка и все подписи в документах являются фальшивыми.

Асия Аширова, житель села Махамбет Казыгуртского района:

«Если мы потеряем нашу землю, нам нечем зарабатывать. Какой ужас, подписывать документ за нас! Как они могут нас довести до такого ужасного состояния?»

В кредитной компании в свою очередь говорят, что взяли деньги у аграрной кредитной корпорации, одолжила средства кооперативу и последние должны вернуть их в полном объеме.

Ербол Жузбаев, председатель правления ТОО «Қазығұртнесие»:

«В случае перевода 18 миллионов тенге на счет партнера винно-производственным кооперативом, мы готовы выдать свидетельство об освобождении земли из залога»

Дольщики в свою очередь не согласны с заявлением кооператива и намерены добиться справедливости в высшей инстанции.